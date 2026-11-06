Tribunal de Disciplina investiga a juez detenido en Colombia

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 5 (EL UNIVERSAL).- El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) informó que no tenía conocimiento de las acusaciones contra el juez federal Luis Benítez Alcántara, detenido en Colombia por presuntamente recibir sobornos del narco a cambio de beneficios procesales.

Tribunal de Disciplina ordena investigación de oficio

Por lo que ordenó al Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas (OIRA) abrir una investigación de oficio acerca de las acusaciones del Departamento de Justicia.

En una ficha informativa, el Tribunal de Disciplina Judicial indicó que Benítez Alcántara cuenta con una trayectoria de ocho años como juez de Distrito y cuatro investigaciones en curso ante dicho Órgano, derivadas de quejas en su contra por irregularidades en el ejercicio de su función jurisdiccional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Distinción entre investigaciones previas y acusaciones actuales

Precisó que estas indagatorias son independientes y de naturaleza diferente a los señalamientos del Departamento de Justicia estadounidense de que habría aceptado un soborno de dos millones de dólares para liberar al traficante de drogas canadiense conocido como Ryan Wedding.

"Estas cuatro investigaciones son independientes y de naturaleza distinta a los hechos difundidos por los medios de comunicación que motivaron la detención del juzgador en Colombia, y de los cuales el Tribunal de Disciplina no tenía conocimiento", señaló.

El pleno del Tribunal de Disciplina Judicial señaló que cuenta con atribuciones para ordenar al OIRA el inicio de investigaciones de oficio ante hechos que pudieran constituir faltas administrativas de personas juzgadoras.

"Derivado de la información dada a conocer por los medios de comunicación, el Tribunal de Disciplina Judicial inicia una investigación de oficio en torno a los hechos atribuidos al Juez Federal", expuso.