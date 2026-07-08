La Corte ordena al IMSS cubrir tratamientos médicos a menores

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales normas del IMSS que impedían cubrir implantes cocleares, lentes y otros insumos médicos necesarios para atender discapacidades en niñas, niños y adolescentes derechohabientes.

Con la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 13/2025, la Corte determinó que un reglamento no puede limitar el acceso de menores de edad a tratamientos indispensables para proteger su salud.

A partir de esta resolución, niñas, niños y adolescentes en situaciones similares podrán acceder a los tratamientos médicos que requieran, cuando sean necesarios para atender sus condiciones de salud.

La SCJN sostuvo que la justicia debe responder a las necesidades reales de la infancia y garantizar de manera efectiva su derecho a la salud.

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