La Corte ordena al IMSS cubrir tratamientos médicos a menores
La SCJN invalidó normas que impedían otorgar implantes cocleares, lentes y otros insumos a niñas, niños y adolescentes con discapacidad
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales normas del IMSS que impedían cubrir implantes cocleares, lentes y otros insumos médicos necesarios para atender discapacidades en niñas, niños y adolescentes derechohabientes.
Con la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 13/2025, la Corte determinó que un reglamento no puede limitar el acceso de menores de edad a tratamientos indispensables para proteger su salud.
A partir de esta resolución, niñas, niños y adolescentes en situaciones similares podrán acceder a los tratamientos médicos que requieran, cuando sean necesarios para atender sus condiciones de salud.
La SCJN sostuvo que la justicia debe responder a las necesidades reales de la infancia y garantizar de manera efectiva su derecho a la salud.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Hacienda presume estabilidad económica pese a incertidumbre global
El Universal
Edgar Amador destacó récord comercial con EU, inflación de 3.6% y crecimiento en inversión
Parlamento Europeo avala nuevo acuerdo con México
El Universal
El convenio modernizado y el acuerdo comercial interino fueron aprobados por amplia mayoría
La Corte ordena al IMSS cubrir tratamientos médicos a menores
Redacción
La SCJN invalidó normas que impedían otorgar implantes cocleares, lentes y otros insumos a niñas, niños y adolescentes con discapacidad