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Pronostican lluvias fuertes y tormentas en las cuatro regiones

Las precipitaciones podrían intensificarse a partir del mediodía y estar acompañadas de actividad eléctrica

Por Redacción

Julio 08, 2026 06:07 a.m.
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Pronostican lluvias fuertes y tormentas en las cuatro regiones
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      Las lluvias seguirán marcando el clima en San Luis Potosí. Para este miércoles 8 de julio se espera la presencia de tormentas fuertes en las cuatro regiones del estado, principalmente a partir del mediodía, de acuerdo con el pronóstico difundido por la Coordinación Estatal de Protección Civil.

      Además de las precipitaciones, se prevé que las tormentas estén acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, condiciones que podrían generar complicaciones en vialidades, así como la caída de ramas o encharcamientos en distintos puntos.

      El pronóstico también indica que el temporal continuará durante los próximos días, por lo que no se descarta que las lluvias sigan presentándose de forma puntual en gran parte del territorio potosino.

      Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a las condiciones del tiempo y tomar precauciones al conducir o realizar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.

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