"La paz en Sinaloa será mi prioridad"

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Culiacán, Sin.- Graciela Domínguez Nava juró este martes como gobernadora interina de Sinaloa, una mujer que había marcado su distancia del mandatario con licencia Rubén Rocha Moya y que en su primer discurso aseguró que trabajará por la paz en su entidad en estrecha coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde la tribuna del Congreso estatal, señaló que su encargo durará "poco más de un año" y dejó claro que su "prioridad será la paz, no de discurso, sino una paz que se sienta en las calles y en las comunidades... una paz que nos permita vivir sin miedo, que permita a las familias recuperar su vida cotidiana".

Añadió que la paz en Sinaloa debe caminar de la mano de la justicia, "con la certeza de que todas y todos somos iguales ante la ley".

Sobre la violencia que vive el estado y entre las tareas a retomar mencionó que "la atención a víctimas y reconstrucción del tejido social, trato apropiado, digno y atención a desaparición de personas, desplazamiento interno y retorno a comunidades".

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"Hoy Sinaloa necesita toda la fuerza del Estado mexicano, coordinación, inteligencia, política social, atención a las causas y capacidad institucional para recuperar plenamente la tranquilidad", dijo.

También tuvo palabras para la Presidenta, a quien reconoció su liderazgo y le dijo: "Tenga usted la seguridad de nuestra plena disposición para trabajar conjuntamente por Sinaloa".

Al concluir la sesión, la mandataria estatal interina de Sinaloa dijo que revisará y evaluará el desempeño de los miembros del gabinete antes de tomar una decisión de alguna posible modificación; también indicó que va a vigilar que sus funcionarios no se inmiscuyan en el proceso de la sucesión gubernamental.

No la avalan

Su designación motivó airadas críticas de los líderes de los partidos opositores. El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Esquer Peiró, consideró que este cambio es más de lo mismo y señaló que la nueva gobernadora tiene la oportunidad de cambiar el rumbo y escuchar a la sociedad, y no a los miembros de su partido, que la llevaron a dicho cargo.

La diputada del PRI Paola Gárate Valenzuela acusó a Morena de haber resuelto el tema del interinato con un acuerdo "en lo oscurito" y en medio de pleitos internos, ya que la propuesta no surgió de consenso. Adelantó que se presentará una solicitud oficial de juicio político contra Rocha Moya para no esperar que se emita en el extranjero una sentencia en su contra o intente volver al cargo, ya que es responsable de la crisis de seguridad y de la economía en Sinaloa.

Por su parte, el sector empresarial señaló que con Domínguez Nava se puede vislumbrar una luz de esperanza de que haya un cambio en la forma de ejercer el poder.

Enrique González, presidente de Ejecutivo de Ventas y Mercadotecnia, dijo que por su perfil y trayectoria se fincan esperanzas de un cambio de rumbo, en el que los sectores productivos, de servicios y empresariales encuentren eco y respuestas a sus reclamos.