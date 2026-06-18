Propone sancionar con tiempo a quien interrumpa a legisladores

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que se ha presentado en recientes sesiones, que incluso obligó hace unos días a decretar un receso para calmar los ánimos entre la

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y legisladores de Morena, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado y de la Comisión Permanente,, propuso imponer sanciones cuando se interrumpa a un legislador que esté en el uso de la tribuna y se le impida continuar con su discurso.Esta iniciativa luego de que lahaen diversas ocasiones a, tanto en sesiones del Senado como de la Comisión Permanente, por lo que Castillo Juárez advirtió que no se debe seguir permitiendo este "".La propuesta consiste en que sede la persona queal orador el mismo tiempo que se pierda por algunao cualquier otra intervención indebida.En, la presidenta de la Mesa Directiva recordó que en la sesión del pasado 10 de junio, la legisladora panista no dejó hablar a la diputada morenista Andrea Navarro, quien hacía uso de su turno en tribuna."Es lo que yo estaba proponiendo el mismo día de la sesión, donde conno dejaban hablar a la, una joven muy aguerrida, y no le permitió hacerla, para decir los nombres en concreto."Entonces, si se gastó el tiempo de nuestra diputada, sus cinco minutos, siete, los que se le hubieran dado, pues eso se le descuenta al siguiente orador del partido de la, así de fácil. Esa era mi propuesta en ese momento. Y entonces, pues finalmente se le dio la palabra al, hizoy nadie lo boicoteó. Y, bueno, ya los siguientespudieron hablar, pero cuando intentó hablar lano se pudo", señaló.-----Pide CastilloCastillo Juárez afirmó que lo más importante es que en lasse mantenga el respeto entre las y los legisladores."Siempre pienso que nos debemos de tratar con respeto. Yo por eso he considerado que en las sesiones debe de haber, respeto, y que cada quien tienecuando tiene su tiempo en tribuna, y lo que pienso que no se vale es que hayaque no permiten que se puedan expresar los puntos de vista."No es justo que alguien se pueda parar en tribuna, decir sus cosas y luego bajarse de la tribuna y ponerse a boicotear, porque no hay otro término, a la persona que está en tribuna. Que lo deje hablar, y para eso es el, para parlar, entonces que cada quien hable en el tiempo que le corresponde. Y yo lo que sí he considerado es que es importante tomar en consideración el tiempo del reloj, que está como algo patente dentro de nuestra sesión. Entonces, que haya uny que haya uny a la oradora. O sea, todos podemos hablar y, si alguien dice mentiras, el otro tiene derecho a refutarle sus mentiras, y con los datos decir su verdad".Explicó que su intención es que todas las personas que integran lostenganpara"Por ejemplo, tenemos una bolsa de 10 minutos, la podemos dividir. ´Este habla dos, este habla cinco minutos´, y finalmente tienes tu bolsa de 10 o de 15 minutos. Pero lo que no se vale es que cuando estás usando el, alguien de otro partido político no deje escuchar y se ponga a gritar."Entonces, propongo que se introduzca en lasque cuando una persona de un partido político x, y o z, no permita que otro partido político hable, se le descuente de su bolsa el tiempo del. Es decir, si boicoteó cinco minutos, ese partido pierde sus cinco minutos en tribuna. Yo lo que he sentido es que hay una serie de personas que no permiten que se lleve a cabo la sesión de manera adecuada y que están con, lo repito, impidiendo que se desarrolle adecuadamente la sesión, y yo creo que eso no se debe de seguir permitiendo", advirtió.