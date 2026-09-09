Layda Sansores otorga dos días de asueto a maestros en Campeche

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En medio de la discusión sobre los resultados de la prueba PISA, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, anunció que el jueves 17 y viernes 18 de septiembre serán días inhábiles para maestros y estudiantes, con el propósito de que los docentes se animen a participar en los desfiles del Día de la Independencia y después tengan un descanso que se prolongará hasta el domingo.

Acciones de la autoridad

En un video difundido en su cuenta de X, la mandataria explicó que algunos profesores cuestionaban tener que marchar el 16 de septiembre, por tratarse de su día feriado. Precisó que esta participación ocurre en los municipios, aunque no en la capital del estado.

Sansores señaló que recibió la propuesta de otorgar dos días adicionales de descanso y planteó someterla a consideración de quienes participaban en el programa.

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"¿Por qué no dábamos el jueves y el viernes de descanso? Para que los maestros sí se animaran a ir a marchar", expresó.

La gobernadora describió cómo se unirían las celebraciones patrias con los días de asueto y el fin de semana.

"Y así se hacía un puente, pues, muy bonito", dijo. Más adelante agregó: "Jueves, viernes, y luego sábado y domingo. Y quedan bien recuperados".

Detalles confirmados

Durante el intercambio, preguntó si alguien estaba en contra de conceder el descanso y señaló que también se consideraba a los estudiantes.

"A ver, alguien que me diga que no cree que sea conveniente dar estos días de descanso", planteó. Después insistió: "Uno que no esté de acuerdo en que demos tantos días. Dos días de descanso".

Sansores comentó que observaba preocupación en los rostros de algunos directores y pidió su opinión. Uno de los participantes sostuvo que en los municipios ya se organizaban para desfilar y consideró que los jóvenes recibirían bien la medida.

Tras escuchar las intervenciones, la mandataria afirmó que nadie había manifestado oposición.

"A mí no me echen la culpa después, ¿eh? Aquí lo decidió la democracia. No hubo oposición, como tampoco la hay allá afuera", expresó.

Al final del intercambio, se precisó que los días adicionales otorgados serán el jueves 17 y viernes 18 de septiembre, mientras que el sábado y domingo corresponden al descanso habitual. Para quienes participen en el desfile del miércoles 16, el periodo posterior de descanso abarcará cuatro días consecutivos.