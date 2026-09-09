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FGE logra condena por violación a menor en Rayón

El acusado aceptó su responsabilidad y fue sentenciado a más de ocho años de prisión

Por Pulso Online

Septiembre 09, 2026 03:43 p.m.
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FGE logra condena por violación a menor en Rayón
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      Como resultado de la investigación realizada por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), al servicio de la sociedad, un Juez de Control dictó sentencia condenatoria de más de ocho años de prisión contra Luis "N", por su responsabilidad en el delito de violación cometido en agravio de una persona menor de edad.

      Los hechos ocurrieron en febrero de 2023 al interior de un domicilio en el barrio El Refugio, en el municipio de Rayón, donde el ahora sentenciado aprovechó las circunstancias para cometer el ilícito cuando se encontraba a solas con la víctima.

      Personal de la Delegación Tercera de la FGESLP reunió los elementos necesarios para llevar el caso ante la autoridad judicial. Posteriormente, la Policía de Investigación (PDI) aprehendió a Luis "N", quien quedó a disposición en un Centro Estatal de Reinserción Social de la región.

      Durante el proceso penal, el imputado reconoció su responsabilidad en los hechos y solicitó que su caso fuera resuelto mediante un procedimiento abreviado, mecanismo autorizado por la autoridad judicial.

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      En la audiencia correspondiente, el Juez de Control le impuso una pena de ocho años y ocho meses de prisión, además de una sanción pecuniaria y el pago por concepto de reparación del daño en favor de la víctima.

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