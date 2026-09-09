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Cae número de trabajadores de plataformas digitales con IMSS

La formalización cayó a 11.25% en agosto tras aumento temporal por Mundial 2026.

Por El Universal

Septiembre 09, 2026 03:31 p.m.
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Cae número de trabajadores de plataformas digitales con IMSS
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      La Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación y de Reparto de México (UNTA) dio a conocer que, de acuerdo con los datos publicados el 8 de septiembre por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se muestra una caída significativa en el número de personas trabajadoras de plataformas digitales que alcanzaron el umbral de ingreso necesario para acceder a la cobertura integral de la seguridad social.

      ¿Qué revelan los datos del IMSS sobre trabajadores de plataformas?

      Durante agosto, se registraron un millón 772 mil 296 personas beneficiarias de la reforma, de las cuales únicamente 199 mil 454 superaron el umbral de ingreso neto mensual.

      Esto representa una tasa de formalización de 11.25%, frente al 15.58% registrado en julio.

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      Por lo tanto, en sólo un mes el número de personas que accedieron a la cobertura integral del IMSS disminuyó en 48 mil 446 trabajadores, equivalente a una caída de 19.5%.

      El dato es particularmente relevante porque interrumpe el crecimiento observado durante mayo, junio y julio.

      Impacto del Mundial 2026 y análisis de la UNTA

      En un comunicado, la UNTA destacó que esto refuerza la necesidad de analizar con cautela el incremento de los meses anteriores, ocurrido en un periodo extraordinario de actividad económica asociado con la celebración del Mundial de Futbol 2026, pues los datos de agosto muestran que el aumento no se sostuvo una vez terminada esa coyuntura.

      Asimismo, estos resultados obligan a matizar la afirmación de que el crecimiento de los últimos meses representaba una tendencia sostenida de formalización producto de la reforma y de las acciones de fiscalización.

      En agosto aumentó el número total de personas registradas, pero disminuyó considerablemente el número de quienes alcanzaron la protección integral de la seguridad social.

      Para la UNTA, el nuevo dato vuelve a mostrar una debilidad central del modelo vigente: el acceso pleno a los derechos laborales y de seguridad social continúa dependiendo de alcanzar mensualmente un determinado nivel de ingresos, por lo que las fluctuaciones en la demanda y en los ingresos pueden provocar que miles de personas entren o salgan de la protección integral de un mes a otro.

      Los datos de agosto deben servir para evaluar los resultados de la reforma y, particularmente, la efectividad del mecanismo utilizado para determinar quiénes acceden plenamente a la seguridad social.

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