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Manuel Velasco descarta riesgos a reforma de doble nacionalidad

El senador destacó que quien aspire a cargos públicos debe elegir la nacionalidad mexicana.

Por El Universal

Septiembre 09, 2026 03:46 p.m.
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Manuel Velasco descarta riesgos a reforma de doble nacionalidad
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- Aunque reconoció "inquietudes" de algunos senadores de su bancada, el coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, aseguró que no está en riesgo la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir la elección de gobernadores y presidentes de la República con doble nacionalidad, aunque reconoció que su grupo parlamentario está en proceso de análisis de la propuesta.

      Diferencias internas y diálogo en el PVEM

      Al matizar sus declaraciones del martes pasado sobre una posible división de su bancada, Velasco Coello afirmó que la posición mayoritaria del Verde es favorable a la iniciativa y rechazó que exista una determinación de votar en contra.

      "En ningún momento nosotros nos pronunciamos en contra de la iniciativa", señaló el senador, al explicar que las diferencias expresadas por algunos integrantes forman parte del diálogo interno que mantiene la bancada para alcanzar consensos y, eventualmente, enriquecer la propuesta.

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      El coordinador parlamentario reconoció que ha habido distintas expresiones y puntos de vista, pero señaló que, hasta ahora, únicamente Luis Armando Melgar ha hecho pública una postura de discrepancia respecto de la reforma.

      Velasco evitó revelar cuántos integrantes del PVEM tienen dudas sobre el proyecto o identificar a los senadores que cuentan con doble nacionalidad, al argumentar que la bancada se encuentra en una etapa de construcción de acuerdos y que no es su intención señalar a ningún legislador en particular.

      Requisitos para cargos públicos y postura del PVEM

      Manuel Velasco sostuvo que quienes obtengan un puesto de elección popular deben tener claridad sobre la prevalencia de la nacionalidad mexicana y subrayó que, tratándose de quien encabece el Poder Ejecutivo federal, debe existir una definición inequívoca a favor de la nacionalidad mexicana.

      "Quien dirija los destinos de nuestro país como presidenta o presidente de nuestro país, pues debe elegir la nacionalidad mexicana", sostuvo.

      Además, insistió en que las diferencias al interior del PVEM no deben interpretarse como una ruptura ni como una negativa colectiva al proyecto.

      Aseguró que su responsabilidad es conducir el diálogo para alcanzar un consenso mayoritario dentro de la fracción parlamentaria y descartó que exista la intención de poner en riesgo la aprobación de la iniciativa presidencial.

      "Mi papel como coordinador es buscar que logremos el consenso mayoritario de la fracción", enfatizó.

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