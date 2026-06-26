Sheinbaum y Felipe VI acuerdan mesa sobre pueblos indígenas

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ayer en su reunión con el rey de España, Felipe VI, le habló sobre la relevancia de una disculpa de parte de la Corona de España por los abusos que hubo en la Conquista.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que, tras plantearle el tema, el rey español planteó que haya una mesa de trabajo sobre pueblos indígenas en la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Madrid en el mes de noviembre.

Indicó que en esta reunión se acordó el envío de tres exposiciones mexicanas que irán a España: sobre la llegada de los refugiados españoles de la República a México, de Sor Juana Inés de la Cruz, y de la cultura maya.

"Hablamos de distintos temas: el primer tema que yo le toqué fue el tema de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, la importancia que para México tienen los pueblos y hablé de por qué la solicitud del perdón era relevante o es relevante para nosotros más allá de cualquier discrepancia que pueda ver, y le plantee la importancia de que por fortuna 28 millones de mexicanas y mexicanos se reconocen como indígenas, 69 lenguas que se hablan en México y como el reconocimiento de las grandes civilizaciones, las grandes culturas, la grandeza cultural de México se vincula previo a la llegada de los españoles con el México actual.

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"Como la resistencia de los pueblos ha sido fundamental en la construcción del México de hoy, como los valores de los pueblos originarios han formado a las y los mexicanos, como durante años incluso después de la Colonia, los pueblos indígenas fueron discriminados, y por qué la importancia para nosotros de la reivindicación de los pueblos. Le plantee que para nosotros es un asunto de identidad, identidad nacional, de reconocimiento, y no a la discriminación, no al racismo, no a clasismo, no ninguna forma de discriminación y que por eso es un asunto de dignidad para México".

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el rey Felipe VI escuchó con atención el tema y planteó que haya una mesa de trabajo sobre pueblos indígenas en la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Madrid en el próximo mes de noviembre.

"Que a él le interesaba, una vez que habíamos hablado de este tema, seguir trabajando conjuntamente hacia adelante.

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"Hay tres exposiciones que van a España, acordamos eso que ya habían sido trabajadas previamente con el equipo del gobierno español. Una sobre la República Española, los refugiados de la República; otra sobre Sor Juana Inés dela cruz y otra sobre la cultura maya, los pueblos mayas, que van a ir poco a poco a España".

La Mandataria federal destacó que la reunión fue muy cordial y destacó que Felipe VI es una persona muy sencilla.

"Fue una reunión buena cordial y repito nuevamente esta reunión no se hubiera podido dar si no hubiera habido por parte del gobierno español y del jefe del Estado español, el rey, en su momento la visión de mujeres indígenas y ahí haber reconocido en su forma, en su manera, abusos que se realizaron durante la llegada de los españoles, durante la llamada Conquista y esto fue un gesto por parte de ellos que se tradujo, pues en la visita el día de ayer".

Indicó que tras esta reunión, el rey español viajó a Guadalajara, Jalisco, para estar presente en el partido entre España -Uruguay, en el Mundial de Futbol FIFA 2026.