Diputados aprueban en lo general Ley del ISR 2027

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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de votos la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), que forma parte del marco fiscal del Paquete Económico 2027.

Detalles confirmados sobre la aprobación y votación

El dictamen quedó avalado, en lo general, por 349 votos a favor de parte de Morena, PT y PVEM, así como 118 sufragios en contra del PRI, PAN y MC. La bolsa total proyectada para el próximo año fiscal es de 10 billones 636 mil 488 millones de pesos.

Cambios en deducciones y régimen fiscal

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Prevé restricciones más estrictas a las deducciones fiscales que pueden aplicar las empresas; se amplían los límites de ingresos para permanecer en el Régimen Simplificado de Confianza, incrementándose hasta 5 millones de pesos anuales para personas físicas y 50 millones de pesos para personas morales.

De igual forma se endurecen los mecanismos de recaudación en aplicaciones de servicio como Uber, DiDi, Rappi, Mercado Libre, entre otros.

Se establece una tasa fija de retención de 2.1% de ISR sobre los ingresos brutos de los conductores y repartidores; se fija una tasa de retención del 2.5% de ISR tanto para personas físicas como morales que obtienen ganancias mediante el e-commerce; se mantiene una retención fija del 4% de ISR en servicios de hospedaje como Airbnb y similares; así como una tasa de castigo para los repartidores, choferes o comercios que no proporcionen su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la cual se aplicará directamente a la plataforma, con una retención punitiva del 20% de ISR y el 100% del IVA (16%).

Finalmente, la tasa de retención provisional del ISR que aplican los bancos sobre los intereses pagados a los ahorradores se reduce a 0.68% para 2027, en tanto que se aprueba un estímulo temporal con una tasa preferencial del 7.5% de ISR para los recursos que los mexicanos retornen del extranjero al país antes del 31 de diciembre de 2027.

Tras la aprobación en lo general, se decretó un receso para continuar este miércoles con la discusión en lo particular.