Liberan a seis de los siete campesinos secuestrados

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Chilpancingo, Gro.- Seis de los siete campesinos de la comunidad El Balcón, en la sierra del municipio de Ajuchitlán del Progreso, que estaban privados de la libertad por presuntos miembros de la organización criminal "La Familia Michoacana", fueron liberados la tarde del viernes; aún falta uno.

La tarde del viernes, a través de un escueto comunicado, el Ejército confirmó que seis de los siete campesinos fueron "localizados".

El Ejército mencionó que a los seis campesinos les dieron atención médica, los alimentaron y luego los trasladaron a instalaciones de la Fiscalía General del Estado para que rindieran su declaración. Los militares apuntaron que los pobladores se encontraban en buen estado de salud.

Sin embargo, en el comunicado, el Ejército omite dar detalles de la forma en que localizó a los campesinos, es decir, si los hallaron en algún camino mientras patrullaban, si fueron rescatados tras una operación. Tampoco informan si hay algún detenido.

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Los seis liberados son: Isidro Brito Arriola, Everardo León Atanacio, Nicolás Atanacio González, Eulises Medrano López, José Leonidas Medrano López y Fidel Quirino Atanacio. El que aún sigue privado de la libertad es Domingo Atanacio Quirino, de 50 años.

El jueves 1 de octubre fue liberado Jordi Alberto Atanacio Vidal, el adolescente de 12 años de edad. De acuerdo con un testimonio, Jordi Atanacio fue utilizado por la Familia Michoacana para enviar un mensaje a los pobladores de El Balcón.

El Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia, Minerva Bello, en un comunicado, explicó que la localización de los campesinos ocurrió en punto conocido como La Lajita.

Hace 10 días, el juez noveno de distrito, con sede en Iguala Guerrero, ordenó a las autoridades buscar a los siete pobladores del ejido El Balcón.