Limoneros trabajan entre luto y miedo

Apatzingán, Mich.- Para los jornaleros del sector limonero de Michoacán hay luto en el campo, por el asesinato de su líder Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, pero también por la necesidad de trabajar para llevar sustento a su familia.

Entre un fuerte dispositivo de seguridad, la jornada en esta zona de la Tierra Caliente inició a las 4 de la mañana con la concentración de las cuadrillas de cortadores de limón en las inmediaciones del Monumento a Lázaro Cárdenas.

“Se lamenta la muerte del compañero Berna, pero ya nada se puede hacer, pues hay que echarle ganas, no hay más, ni modo de echarle pa’tras, puro pa’delante, jefe. Ahora que si no trabaja uno no come, y hay muchas familias que dependen de esto”, dice José Guadalupe, un jefe de cuadrilla.

Para Marino Cendejas, un cortador de limón, será importante que no se suspenda o haya paro en la actividad citrícola porque de esta cadena productiva dependen muchas familias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El jornalero está consciente de las implicaciones de esta actividad y de las condiciones de violencia que se viven en el campo y en esta región, que acabaron con la vida del líder citricultor.

Por otra parte se informó de la detención de dos principales operadores de líderes relacionados al asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación dé Citricultores del Valle de Apatzingán.