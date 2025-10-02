Linchan a 5 personas en la Sierra Mazateca

Oaxaca, Oax.- Cinco personas fueron linchadas y quemadas en la comunidad de Santa María Texcatitlán, en la Sierra Mazateca de Oaxaca, también conocida como Sierra Flores Magón.

Reportes policiales señalan que los hechos ocurrieron al mediodía del pasado lunes, cuando los pobladores fueron alertados del supuesto robo en el domicilio de una vecina.

Las personas acusadas del hecho viajaban en una camioneta y fueron alcanzadas por un grupo de habitantes de la comunidad. Las víctimas, entre las que se encuentra una abogada, fueron identificadas como Juana P.T., Martín G.L., Miguel Alberto M.G., Santiago M.M.CB. y José Benjamín H.R.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó del hallazgo de los restos de personas que presumiblemente fueron calcinados en la región de la Sierra Flores Magón.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La fiscalía explicó que un grupo operativo, encabezado por la FGEO, realizó labores de búsqueda luego de recibir el reporte de la desaparición de un hombre que iba acompañado de otras cuatro personas.

Asimismo, indicó que peritos especializados realizan tareas en diferentes materias de ciencia forense para establecer las causas de su muerte, pues los cuerpos se encontraron totalmente calcinados.

Finalmente, agregó que los restos “serán sometidos a análisis del ADN, a partir de muestras biológicas” para tratar de identificar a las víctimas.