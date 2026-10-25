Profeco alerta sobre llamadas fantasma y da recomendaciones

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Si tu celular suena, contestas y del otro lado nadie responde o cuelgan de inmediato, podrías estar recibiendo una llamada fantasma. Aunque algunas provienen de sistemas automáticos de marcación, otras pueden estar relacionadas con publicidad o intentos de engaño.

Y si bien no todas representan una estafa ni significan que tu teléfono haya sido intervenido, vale la pena tomar ciertas medidas de protección.

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¿Por qué recibes llamadas fantasma en tu celular?Como lo mencionamos anteriormente, una de las causas de estas llamadas son los programas automáticos que marcan números masivamente. Hay empresas que usan dichos sistemas para contactar clientes potenciales.Y cuando la llamada es respondida, el sistema intenta asignarla a un operador disponible.Si varias personas contestan al mismo tiempo y no hay suficientes agentes, es posible que algunas se queden en silencio o que la comunicación termine abruptamente.También existen llamadas que se realizan para comprobar si una línea está activa, y luego esos números se usan en campañas comerciales o publicitarias.¿Las llamadas fantasma pueden ser una estafa?Sí, y la modalidad más conocida es el wangiri, que consiste en llamar y colgar rápidamente para despertar la curiosidad de quien recibe la llamada.La intención es que la persona devuelva la comunicación, y generalmente se hacen desde un número internacional o de tarificación especial que genera cargos extra.Al respecto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de su Revista del Consumidor, ha recomendado que si no se reconoce el teléfono o no se esperaba una llamada del extranjero, lo mejor es no contestar.De igual manera, si la persona detrás de la llamada afirma que representa a un banco, institución financiera o una empresa y solicita códigos de verificación y otro tipo de datos, es preferible cortar la comunicación.Para mayor protección, la Condusef aconseja contactar directamente al banco. Y bajo cualquier escenario sospechoso, la mayor protección es bloquear al remitente.¿Qué hacer si recibes llamadas fantasma?Las llamadas no deseadas se vuelven molestas cuando se repiten durante el día. Pero para tener mayor seguridad y evitar riesgos, toma las siguientes medidas:· No devuelvas la comunicación, especialmente si procede de números internacionales que no esperabas.· Bloquea los números insistentes y utiliza las funciones de identificación y filtrado de spam disponibles en tu celular.· No compartas información personal, contraseñas, NIP ni códigos de verificación.· Si alguien afirma representar a un banco o una institución, cuelga y comunícate a los canales oficiales de la compañía financiera.· Si sospechas de un intento de fraude, conserva el número y los registros de la llamada para documentar lo ocurrido.Combinar estas herramientas con hábitos de prevención puede ayudarte a reducir las interrupciones provocadas por las llamadas fantasma.