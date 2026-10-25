Galilea Montijo se somete a procedimiento estético en vivo en Hoy

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Galilea Montijo se sometió a otro procedimiento estético en pleno programa en vivo, la conductora de "Hoy" desató críticas en redes sociales porque recientemente compartió los malos resultados de un procedimiento que le prometía rejuvenecer su cuello y terminó transformando su rostro.

Durante la transmisión de "La casa de los famosos 4", Montijo dio de qué hablar porque su labio inferior lucía "chueco", eso mismo causó que algunas palabras no pudiera pronunciarlas de manera adecuada.

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"¿Qué le pasó en el rostro a Galilea?", era la pregunta que muchos se hacían, y ante la especulación, en agosto, la conductora de 50 años explicó que una cirugía estética derivó en una dolorosa complicación que le provocó asimetría facial.El objetivo era levantarle la ceja, y sobre esa intervención, el especialista le ofreció quitarle un pedacito de la glándula que está debajo del cuello para poder perfilar ese lado."Iba a quitar un poquito de las glándulas porque eran las que me tumbaban como el cuello. Entonces dije, bueno, aprovechamos porque pues aprovechemos, o sea, si eso me va a ayudar a que el cuello se levante, está increíble", confesó la conductora.Sin embargo, el panorama se complicó cuando ingirió una sustancia para desinflamar, sintió que le quemó el cuello, y en efecto, sufrió una quemadura interna, por lo que no podía controlar su rostro; pensó que ya no regresaría a la televisión.¿En qué consiste el procedimiento Barbie Bótox al que se sometió Galilea Montijo?Galilea Montijo se sometió a una aplicación de bótox para descontracturar los músculos del cuello, la doctora Marimar Guerra, la misma que ayuda a Galilea a la terapia para su boca, inyectó a la conductora en pleno programa de "Hoy", donde explicaron los beneficios estéticos y de salud del también llamado Barbie Bótox.PUBLICIDADEl Barbie Bótox (también conocido como Trap Tox) es un procedimiento que consiste en inyectar toxina botulínica en los músculos trapecios, que van desde la base del cuello hasta los hombros.Al relajar y disminuir el volumen de estos músculos, algo que aplaudió Galilea, se logra que el cuello luzca más estilizado, largo y delgado, imitando la silueta de la muñeca Barbie, según se popularizó en redes sociales como TikTok.En el programa, Montijo recibió varias inyecciones de toxina botulínica para cuello y hombros; la doctora le advirtió que le dolería y al parecer así fue, pues Montijo se quejó del dolor ante la mirada de sorpresa de su compañera Tania Rincón.Este tratamiento originalmente se diseñó con fines terapéuticos para tratar contracturas musculares severas, espasticidad, migrañas y tensión crónica en el cuello.Montijo confesó que sintió cómo casi enseguida sintió que se relajó el músculo de su cuello; aprovechó para agradecerle a la doctora, y de paso bromeó al decir que ella la sigue ayudando para desenchuecarle la boca."La doctora me sigue desenchuecando la boca", expresó.En el video publicado en Instagram, varios criticaron que la conductora se "siga metiendo sustancias al cuerpo", y cuestionan si no aprendió la lección de lo que recién le ocurrió en el cuello."Acabaste con tu belleza mi Gali". "Ahora va a quedar chueca del hombro". "No sé por qué se inyectan tanta cosa, ya no existe la mujer natural". "Bueno esta no entiende, ni como ayudarla". "Gali ni sabes que te están aplicando y además ya no quieras estar como Ninel". "Y sigue... no temen a como están quedando, la pregunta es: ¿no tendrán asesores o el novio aunque sea que le diga que esta quedando mal?", se lee.