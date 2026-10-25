Domingo fresco en SLP: prevén 19 grados y lloviznas en zona Centro

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La zona Centro de San Luis Potosí tendrá este domingo 25 de octubre una temperatura máxima de 19 grados y una mínima de 12, con bancos de niebla durante la mañana y lloviznas puntuales a partir de la tarde, de acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

En las partes altas de esta región se prevén temperaturas de entre 6 y 13 grados, además de viento del noreste con rachas superiores a los 40 kilómetros por hora.

Para el Altiplano, el reporte anticipa una máxima de 21 grados y una mínima de 13, con niebla matutina, lluvias y lloviznas puntuales. En las zonas altas, el termómetro oscilará entre 6 y 15 grados; también se esperan rachas de viento del sureste superiores a los 40 kilómetros por hora.

En la zona Media se pronostican temperaturas de entre 17 y 22 grados, bancos de niebla por la mañana y lluvias o lloviznas puntuales. Las rachas de viento alcanzarán los 30 kilómetros por hora y, en partes altas, la mínima será de 10 grados.

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La Huasteca registrará el ambiente más cálido, con una máxima de 28 grados y una mínima de 21. Sin embargo, se prevén bancos de niebla matutinos y lluvias y chubascos puntuales a partir de la tarde.

Protección Civil informó que las bajas temperaturas continuarán durante las mañanas y noches, y llamó a prevenir que personas pasen la noche en la vía pública. Para los próximos días se esperan más lluvias, principalmente en sierras, zona Media y Huasteca.

Los reportes de auxilio pueden realizarse al 911 o al WhatsApp de la CEPC: 444 213 2858.