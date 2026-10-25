"Es como volver a nacer": Beatriz relata su recuperación del cáncer de mama

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Beatriz Reyes, tras recibir el diagnóstico de cáncer de mama triple negativo, enfrentó una de las etapas más difíciles de su vida. Con el temor inicial de que la enfermedad culminara en su muerte, decidió luchar por su recuperación, apoyada por su familia y un grupo de amigas incondicionales. Beatriz rememora que en el instante en que le comunicaron su diagnóstico, fue bombardeada por pensamientos oscuros. Sin embargo, con el apoyo de sus seres queridos, se comprometió a seguir el tratamiento y perseverar en su camino hacia la sanación.

El proceso de tratamiento incluyó 12 quimioterapias blancas y cuatro rojas, que culminaron en una notable reducción y remisión completa de su tumor. A sus 43 años, Beatriz considera que, aunque la travesía estuvo llena de dolor y efectos adversos, su determinación no flaqueó. De hecho, ella motiva a otras pacientes a seguir adelante. Su familia, por su parte, tuvo que adaptarse a la nueva realidad que les planteaba la enfermedad, siendo el aspecto emocional el más complicado de gestionar. "El miedo de lo que podría suceder era devastador", reflexiona Beatriz.

En medio de su tratamiento, se le diagnosticó una mutación en el gen BRCA1, lo que generó inquietudes sobre las posibilidades de que sus hijos pudieran desarrollar enfermedades similares. Mientras su hija mayor fue evaluada y descartada, Beatriz expresó su preocupación por el bienestar de su familia, incluso preparando documentos y directrices para el futuro. En medio del caos, su fortaleza resaltó y se sintió agradecida al salir adelante. "Es como volver a nacer", admite con satisfacción.

El trayecto de Beatriz hacia la recuperación no fue exento de dificultades. Experimentó efectos secundarios debilitantes, que limitaban su energía y a veces le hacían dudar de seguir. Para no mostrar debilidad ante sus hijos, su actitud positiva fue fundamental. Motivó a sus amigas y les instó a mantenerse activas y optimistas, señalando que esta mentalidad fue clave para su propio bienestar. "A pesar de todo, decidí no rendirme, especialmente por mis hijos", afirmó.

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Su proceso incluyó diversos tratamientos médicos y complicaciones, como la pérdida de cabello, hipertiroidismo y otros problemas de salud. A pesar de estas adversidades, Beatriz encontró consuelo y fortaleza en las amistades que formó en el camino, creando una red de apoyo emocional esencial para su sanación. Con el tiempo, sus hijos la han alentado a seguir sus sueños profesionales. A día de hoy, Beatriz se encuentra enfocada en disfrutar de cada momento con su familia, cantando cada día y contemplando paisajes naturales, reafirmando que su victoria sobre el cáncer ha cambiado su perspectiva sobre la vida.