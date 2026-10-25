Procesan a "El Talibán", presunto integrante de Los Chapitos

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Un juez federal ha vinculado a proceso a Jesús Abraham García Perales, conocido como "El Talibán", quien es considerado un presunto integrante de la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa. La decisión del juez se basa en cargos relacionados con la portación de arma de fuego, así como la posesión de cartuchos y cargadores reservados para las fuerzas armadas. García Perales permanecerá en prisión preventiva en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No. 8, ubicado en Guasave, Sinaloa.

La Fiscalía General de la República (FGR), bajo el mando de Ernestina Godoy, ha informado que el juez otorgó un periodo de cuatro meses a la fiscalía para llevar a cabo la investigación complementaria mientras se continúa con la audiencia inicial. Durante la diligencia, el Ministerio Público Federal presentó pruebas que llevaron al juez a determinar la vinculacion a proceso del individuo.

La detención de "El Talibán" tuvo lugar en Mazatlán, Sinaloa, durante labores de inspección y vigilancia realizadas por agentes federales en la colonia López Mateos. Según las autoridades, el personal de seguridad observó a García Perales descender de un vehículo armado, lo que desencadenó su arresto. En el operativo se le aseguraron:

Un fusil

180 Cartuchos

Seis cargadores

El vehículo en el que se transportaba.

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Es importante destacar que, conforme a las disposiciones legales, Jesús Abraham García Perales es considerado inocente hasta que se emita una sentencia condenatoria en su contra por parte de la autoridad judicial.

Este caso se suma a las acciones recientes en contra de miembros del Cártel de Sinaloa, incluyendo la detención de otros presuntos integrantes de la organización. Las autoridades continúan trabajando para desarticular las operaciones de este grupo criminal en la región.