Vinculan a proceso César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua

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César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, fue vinculado a proceso por el delito de traición a la patria la madrugada de este domingo.

En continuación de la cesar audiencia de imputación en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, Alfonso Santos Dorantes, juez de control, también le ratificó la prisión preventiva oficiosa al exfuncionario, por lo que quedó preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

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Al término de la diligencia, José Ramón Flores, abogado del exfiscal, anunció que impugnarán la vinculación a proceso dictada, pues siguen convencidos de que no hay pruebas contra Jáuregui Moreno."Si estamos nosotros un poco indignados": Abogado"Nosotros analizamos el caso, estábamos convencidos de qué no había pruebas para poder hacer una vinculación a proceso, entonces, ahorita con esta resolución, vamos a impugnar por los medios legales y vamos a reflexionar, el punto que hizo la propuesta de la fiscalía", indicó el litigante."Él recibe la noticia conforme a derecho, él, obviamente estaba muy optimista. En cuanto teníamos que resolver de esto, la situación jurídica, pero no era una situación, así como que se angustia, es una situación que él se apega al derecho, pero obviamente si estamos nosotros un poco indignados, porque si se ofrecieron las pruebas que debieron haberse ofrecido en la carta y que no sustentaron la probable responsabilidad", expresó.Niega saber de la participación de agentes de la CIAAsegura que César Jáuregui sabía del operativo, más no de la participación de los agentes de la CIA."Obviamente, los que estuvieron en el operativo, quien era la Sedena y la misma fiscalía, pero en grado de participación, pues obviamente eran muchos agentes, muchísimos agentes"."Y todo eso lo vamos a estructurar, lo vamos a meditar y pensar, qué pruebas vamos a ofrecer, ahorita por el momento vamos a reflexionar la resolución que nos acaban de notificar y vamos a impugnar esta decisión", comentó.