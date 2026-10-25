Exconsejeros piden salida de Taddei; ella descarta renunciar

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Diversos actores políticos, exconsejeros electorales y académicos han solicitado que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, se aparte de su puesto para restaurar la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral que comenzó, aunque se llevará a cabo el 6 de junio de 2027. En una entrevista, el exconsejero Arturo Sánchez afirmó que su salida sería beneficiosa para la democracia en el país, especialmente en el contexto electoral actual. Sánchez indicó que, a pesar de que se cumplen procedimientos reglamentarios en las licitaciones, persiste un conflicto de intereses que afecta la percepción pública, lo cual podría dañar la institución si Taddei continúa al frente.

Por su parte, la exconsejera del IFE, Jacqueline Peschard, subrayó que las acusaciones dirigidas hacia Taddei han contribuido a crear un clima de desconfianza en las decisiones que emanan del INE, algo que no había ocurrido anteriormente. Peschard sugirió que, en caso de que Taddei no esté dispuesta a renunciar debido a estos señalamientos, sería pertinente llevar a cabo una investigación para evaluar la veracidad de las acusaciones.

El exconsejero electoral Marco Baños coincidió en la necesidad de que Taddei se retire de su cargo, destacando que su permanencia podría comprometer la legitimidad de la autoridad electoral, especialmente ahora que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha anunciado una investigación por posibles irregularidades financieras durante su gestión.

Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE, también expresó que incluso en el entorno gubernamental se considera que Taddei debería renunciar. Ugalde criticó la divulgación de materiales que sugieren relaciones inadecuadas entre Taddei y un contratista del INE, calificados como indicativos de una falta de profesionalismo.

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A pesar de las presiones para que deje su cargo, Guadalupe Taddei ha manifestado que no planea renunciar. Durante una reunión, reafirmó su compromiso con el INE y calificó las acusaciones como "ruido político", además de expresar que tomará un tiempo para reflexionar sobre la situación. Sin embargo, según información interna, su falta de transparencia sobre diversas decisiones ha sido motivo de críticas entre sus colegas, lo que impacta en la cohesión dentro del organismo.

En un comunicado oficial, Taddei afirmó que acepta con respeto las indagaciones que la ASF llevará a cabo en relación con su gestión. La consejera presidenta también reiteró la disposición del INE para colaborar con las autoridades durante el proceso de auditoría, afirmando que su administración siempre ha actuado con transparencia y en cumplimiento de la ley.

Por su parte, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, se ha pronunciado sobre la necesidad de erradicar la corrupción, reiterando que la honradez es esencial para la autoridad moral del gobierno. Sheinbaum destacó la importancia de establecer un gobierno justo y transparente, en línea con los principios de la Cuarta Transformación.