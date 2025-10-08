Llegan a México los seis activistas detenidos en Israel tras llevar ayuda humanitaria a Gaza

Después de haber hecho una escala en Estambul como parte de su proceso de repatriación, la mañana de este miércoles 8 de octubre esperan la llegada a México de las seis personas mexicanas detenidas en Israel cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza.

Entre gritos, aplausos y protesta, familiares y activistas llegaron a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para recibirles, pero acusaron que las autoridades mexicanas no quieren que se les vea.

Patricia Luévano, coordinadora de la delegación mexicana del Global Movement to Gaza México, informó que "en general se encuentran bien".

"De fortaleza están bien; sin embargo, sabemos que a Ernesto Ledesma lo golpearon porque con los periodistas fueron más duros. Y sabemos que les privaron del medicamento [...]", dijo.

Dolores Pérez Lazcano, mexicana que fue navegante de la Flotilla Global Sumud, indicó que es importante verlos porque las autoridades de Relaciones Exteriores no quieren que salgan a declarar.

"Estamos aquí cuidándolos, viendo donde están".