logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Fotogalería

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Con “cristal”, sorprenden a dos sujetos

Por Redacción

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Con “cristal”, sorprenden a dos sujetos

Como resultado de los recorridos preventivos , oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevaron a cabo el aseguramiento de dos hombres a los que se les encontró en portación de cristal, ambos involucrados fueron detectados cometiendo una falta administrativa.

En un primer hecho, los agentes municipales patrullaban sobre la colonia Alamitos, al circular sobre la calle Ricardo Palmerín detectaron a un hombre realizando sus necesidades fisiológicas en vía pública y se acercaron para revisarlo.

El sujeto dijo llamarse Mario Alberto “N” de 44 años, tomó una actitud evasiva y se negaba a una revisión pero finalmente se le se encontró en la bolsa delantera de su pantalón una dosis de cristal.

La segunda detención se realizó sobre la Plaza San David de la colonia Condominios Florencia, donde un hombre fue visto alterando el orden público.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Trató de evadir el contacto policial y de forma reiterada llevaba sus manos a sus bolsillos, por lo que se le hizo una revisión a José de Jesús “N” de 46 años, a quien le fue encontrada otra dosis de “cristal”.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Con “cristal”, sorprenden a dos sujetos
Con “cristal”, sorprenden a dos sujetos

Con “cristal”, sorprenden a dos sujetos

SLP

Redacción

Indigente muere arrollado por autobús en Cd. Valles
Indigente muere arrollado por autobús en Cd. Valles

Indigente muere arrollado por autobús en Cd. Valles

SLP

Redacción

Chofer del servicio urbano realizó una maniobra y lo embistió

Joven resulta herida al chocar contra poste
Joven resulta herida al chocar contra poste

Joven resulta herida al chocar contra poste

SLP

Redacción

Circulaba por la carretera a Zacatecas cuando perdió el control del volante

Obtiene FGR 11 sentencias abreviadas en septiembre
Obtiene FGR 11 sentencias abreviadas en septiembre

Obtiene FGR 11 sentencias abreviadas en septiembre

SLP

Redacción

Se consignaron ante juez federal 77 casos y hubo incineración de drogas