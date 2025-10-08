Con “cristal”, sorprenden a dos sujetos

Como resultado de los recorridos preventivos , oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevaron a cabo el aseguramiento de dos hombres a los que se les encontró en portación de cristal, ambos involucrados fueron detectados cometiendo una falta administrativa.

En un primer hecho, los agentes municipales patrullaban sobre la colonia Alamitos, al circular sobre la calle Ricardo Palmerín detectaron a un hombre realizando sus necesidades fisiológicas en vía pública y se acercaron para revisarlo.

El sujeto dijo llamarse Mario Alberto “N” de 44 años, tomó una actitud evasiva y se negaba a una revisión pero finalmente se le se encontró en la bolsa delantera de su pantalón una dosis de cristal.

La segunda detención se realizó sobre la Plaza San David de la colonia Condominios Florencia, donde un hombre fue visto alterando el orden público.

Trató de evadir el contacto policial y de forma reiterada llevaba sus manos a sus bolsillos, por lo que se le hizo una revisión a José de Jesús “N” de 46 años, a quien le fue encontrada otra dosis de “cristal”.