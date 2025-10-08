Acusación a Guzmán M. sería una conspiración

CIUDAD VALLES.- El caso de Miguel Ángel Guzmán Michel, acusado de terrorismo y sabotaje por la Fiscalía General de la República (FGR) pudo haber sido una conspiración surgida en el mismo estado de San Luis Potosí que en otro lugar del país, refirió el mismo líder social y catedrático, luego de haber pasado tres meses en una cárcel de máxima seguridad.

El 20 de junio, agentes federales detuvieron a Guzmán Michel bajo los cargos de terrorismo, sabotaje y delincuencia organizada, porque un testigo protegido de la FGR lo señaló de haber colocado bombas en ductos de Pemex y destruirlos.

Con esta acusación, parecida más a la intriga de una novela política, encerraron durante tres meses y un día al abogado y también maestro de Derecho Agrario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), plaza de maestro que le valió su libertad, ya que su defensa demostró que Guzmán no pudo haber estado entretenido, haciendo volar ductos de combustible por los aires, debido a que en esas mismas fechas y lugares de estos atentados contra la seguridad nacional, se encontraba impartiendo clases en un aula de la máxima casa de estudios.

Guzmán Michel relató que la conspiración en su contra seguramente provino de este mismo estado de San Luis Potosí, ya que a nivel federal, pudo entender que no era o es visto por malos ojos por el gobierno de Claudia Sheinbaum o por el partido Morena.

Lo que pudo haber pasado fue que su participación en la conformación de un nuevo partido y haberse opuesto a la instalación de una mina de bauxita, perpetrada por un grupo protegido por guardias civiles estatales habría causado el suficiente encono en su contra.

Agregó que el juez en Veracruz, de apellido Quijano fue otro de los que insistió en su cautiverio, porque la misma presidenta de la República, Claudia Sheinbaum y el fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero extendieron una amnistía, a finales de junio y el ministro juzgador desacató la propuesta durante otro mes y medio.

Cómo resultado de esto que Guzmán llama atropello, el abogado propondrá una iniciativa de ley del punto final, para que no vuelva a ocurrir que los señalamientos de un desconocido, sin pruebas de nada, lleven a la cárcel a otro inocente, como pasó con él.