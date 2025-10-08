logo pulso
CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Mundo

Declara gobierno sirio alto al fuego

Después de enfrentamientos nocturnos con combatientes kurdos en Alepo

Por AP

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
A
DAMASCO.- El ministro de Defensa de Siria anunció un alto el fuego el martes tras enfrentamientos nocturnos entre fuerzas de seguridad y combatientes kurdos en la ciudad de Alepo, Siria.

Murhaf Abu Qasra dijo en un comunicado que se había reunido con Mazloum Abdi, el comandante de las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por kurdos, en Damasco y “acordaron un alto el fuego integral en todos los frentes y posiciones en el norte y noreste de Siria”.

“La implementación de este acuerdo comenzará de inmediato”, dijo.

La violencia se produjo mientras aumentan las tensiones entre el gobierno central en Damasco y las autoridades kurdas en el noreste de Siria.

La agencia de noticias estatal siria SANA informó que las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) lideradas por kurdos atacaron puestos de control de las Fuerzas de Seguridad Interna el lunes por la noche, matando a una persona e hiriendo a cuatro.

Las FDS dispararon contra áreas residenciales en los barrios de Sheikh Maqsoud y Achrafieh de Alepo “con morteros y ametralladoras pesadas”, informó SANA, agregando que hubo bajas civiles, pero no compartidas cifras.

Residentes del área dijeron a The Associated Press que dos guardias de seguridad en un parque público fallaron el martes debido a los cañoneos, y una mujer y un niño resultaron heridos de gravedad.

Las FDS negaron haber atacado los puestos de control y dijeron que sus fuerzas se retiraron del área hace meses. Culparon del estallido de violencia a la agresión por parte de las fuerzas del gobierno.

