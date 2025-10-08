Acumulación de gas causa flamazo y desalojo

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) reportó dos incidentes derivados del manejo de gas en las alcaldías Álvaro Obregón y Venustiano Carranza que dejaron tres personas heridas, una de ellas menor de edad, así como 20 evacuadas.

A través de su cuenta de X, la SGIRPC informó que el primer hecho se ubicó entre las calles Marco Polo y Pino, colonia el Pirú, alcaldía Álvaro Obregón, donde se registró un flamazo por acumulación de gas.

Tres personas resultaron heridas, las cuales fueron atendidas por la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (Ugirpca).

Mientras que equipos de emergencias capitalinos trabajaron en el lugar.

Asimismo, reportó que se registró otra fuga de gas natural en Miguel Jacintes, colonia Moctezuma, Primera Sección, alcaldía Venustiano Carranza, donde fueron evacuadas 20 personas y no hubo lesionados.

Saldo tras incidente

La alcaldía Álvaro Obregón informó que, en el flamazo por acumulación de gas, de un tanque de 10 kilos, registrado el martes en la colonia El Pirú, estaban involucrados un menor de edad y dos adultos.