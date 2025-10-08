Investigan a chofer por asesinato de sacerdote

CIUDAD DE MÉXICO.- Las investigaciones sobre el asesinato del sacerdote mexicano Bertoldo Pantaleón , cuyo cuerpo fue hallado la víspera en una región del violento estado de Guerrero, apuntan a que su chofer sería el presunto autor del crimen, anunciaron el martes las autoridades de México.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo en una conferencia de prensa que Pantaleón, quien trabajaba desde hace ocho años en la parroquia de San Cristóbal, situada en la localidad sureña de Mezcala, en el estado de Guerrero, fue tiroteado cuando se dirigía a dar una misa.

“Lo matan arriba de su camioneta”, señaló García Harfuch, y enseguida agregó que “todo indica que fue su propio chofer (quien disparó) …es una de las hipótesis de la Fiscalía”.

Las autoridades están tras la búsqueda del chofer, cuya identidad se desconoce.

El secretario de Seguridad descartó que el religioso había recibido amenazas y reconoció que hasta el momento no se tiene claro el móvil del crimen. “No tenemos ningún indicio de que el padre haya estado involucrado en algo incorrecto”.

Pantaleón, de 58 años, había sido reportado como desaparecido desde el sábado, informó José de Jesús González, obispo de la diócesis de Chilpancingo.