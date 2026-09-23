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Lluvias de Polo llegan a Guerrero

En cuestión de horas, el huracán se intensificó a categoría 5

Por El Universal

Septiembre 23, 2026 03:00 a.m.
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Lluvias de Polo llegan a Guerrero
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      Ciudad de México.- Los efectos del huracán Polo, categoría 5, se empezaron a hacer presentes la tarde del martes en Guerrero: el oleaje aumentó y los pescadores resguardaron sus lanchas.

      Las autoridades suspendieron la navegación para todo tipo de embarcaciones y se instalaron 64 refugios temporales para resguardar a la población.

      La tensión se concentra en el municipio de Zihuatanejo, pues el centro del huracán Polo está estacionado a 345 kilómetros al sur de sus costas. 

      El meteorólogo Fermín Damián Adame dijo que el huracán llevaba casi nueve horas estacionado frente a las costas de Guerrero. Explicó que se mantendrá todo el miércoles como categoría 5, considerada "extremadamente peligrosa", y advirtió que hay una probabilidad de 10% a 20% de que toque tierra.

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      En Zihuatanejo el huracán Polo comenzó a manifestarse desde el mediodía: el oleaje aumentó, así como el nivel del mar. Las olas llegaban hasta el área de los restaurantes que están pegados a la playa.

      Alrededor de las 6 de la tarde, en varios municipios, como Acapulco, y gran parte de la Costa Grande comenzó la lluvia.

      El gobierno estatal ordenó la suspensión de clases en todos los niveles y turnos en escuelas públicas y privadas para el miércoles en las regiones de Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Montaña y la Sierra.

      En Jalisco se informó que más de 200 oficiales y 30 vehículos de la Comandancia Central de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos se desplazaron desde Guadalajara hacia distintos puntos de la costa de la entidad para fortalecer las acciones preventivas.

      En Michoacán se mantenía la suspensión de clases en siete municipios de la costa y también se alistaban albergues.

      Por su parte, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta en la que pide a sus ciudadanos evitar las playas.

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