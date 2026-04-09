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Lluvias dejan más de 4.1 millones de m3 de agua

Por El Universal

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
A
Lluvias dejan más de 4.1 millones de m3 de agua

CIUDAD DE MÉXICO.- Las lluvias que se registraron la tarde y noche de este martes 7 de abril en la Ciudad de México dejaron un volumen de más de 4.1 millones de metros cúbicos, así como 17 encharcamientos en distintos puntos, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

El nivel máximo de precipitación se presentó en las estaciones pluviométricas Rebombeo La Quebradora con 15.75 mm y Ejército de Oriente con 8 mm, en Iztapalapa; La Caldera con 14.25 mm en los Reyes Acaquilpan, y San Joaquín con 13 mm en Naucalpan, Estado de México; Triángulo con 12 mm, IP San Antonio Periférico con 10.25 mm, Zarco con 9.5 mm y en Universidad con 9 mm en la alcaldía Álvaro Obregón.

Al corte de las 21:00 horas, personal de la dependencia había atendido 16 de los 17 encharcamientos registrados en las alcaldías Álvaro Obregón (1), Azcapotzalco (1), Coyoacán (1), Iztapalapa (12), Tláhuac (1) y Venustiano Carranza (1).

Para atender las afectaciones, se desplegó a un equipo conformado por 97 elementos entre personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje, así como 29 equipos de maquinaria entre vehículos de bombeo de emergencia.

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