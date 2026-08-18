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Lluvias dejan más de 45 rescatados en Culiacán

Corrientes arrastraron vehículos y el agua ingresó a unas 80 viviendas

Por El Universal

Agosto 18, 2026 11:57 a.m.
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Lluvias dejan más de 45 rescatados en Culiacán
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      CULIACÁN, Sin.- A causa de las intensas lluvias que azotaron a la capital del estado en diversos sectores urbanos y rurales, los cuerpos de auxilio rescataron a más de 45 personas atrapadas por los altos niveles que alcanzó el agua, 14 de ellos fueron sacados de sus hogares en lanchas.

      En las colonias Pemex, en dos puntos distintos, 25 pasajeros de dos camiones urbanos de la ruta Ruiz Cortinez quedaron varados al cruzar arroyos, por lo que fue necesario que personal de Protección Civil acudieran a rescatarlos y ponerlos a salvo.

      Las fuertes corrientes que se formaron en la zona de Cañadas, en la parte sur-poniente de la capital del estado, conductores de vehículos que se atrevieron a cruzar calles inundados fueron arrastrados por la corriente, por lo que tuvieron que ser evacuados por las ventanas de sus unidades que quedaron totalmente cubiertas por el agua.

      Jesús Bill Mendoza Ontiveros, titular de Protección Civil de Culiacán, dio a conocer que en el poblado El Diez se tuvo que usar lanchas para sacar de sus hogares a 14 personas, ya que los niveles del agua los inundó.

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      Señaló que pese a la fuerte lluvia que en algunas colonias inundó viviendas, como fue el caso de la colonia Bicentenario donde se tuvo que auxiliar a las familias para que las abandonaran, no hubo personas lesionadas.

      El funcionario municipal externó que en 80 viviendas el nivel del agua subió hasta 50 centímetros, por lo que se tuvo que intervenir, así como el retiro de brazos de árboles que cayeron y postes de madera que la fuerza del viento los derribó.

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