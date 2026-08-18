"Nunca se planteó ni censura ni una lista de periodista", dice Sheinbaum
Rechazó que haya ocasionado daños a las personas exhibidas
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo minimizó la difusión de una lista de periodistas y opositores por parte de la consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján, y rechazó que haya ocasionado daños a las personas exhibidas.
Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que "no hubo ninguna lista, se presentaron nombres. Luisa lo que demostró es el uso de las plataformas digitales, de las redes sociales para amplificar, incluso generar noticias falsas, a partir de una noticia. Eso es lo que presentó".
"Ella dio ejemplos. Nunca planteó ´esta es la lista de los malos periodistas o esta es la lista de los que critican al gobierno. Jamás dijo eso. Dijo ´muchos de estos periodistas son retomados para amplificar noticias como una campaña en contra del gobierno de México´. Eso fue lo que ella dijo", declaró.
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En ese sentido, afirmó que su gobierno no se ha censurado a periodistas y cuestionó "díganme a un periodista al que hayamos censurado, no hay; díganme un medio al que hayamos censurado, no hay; díganme algún conductor que le haya hablado la Presidencia de la República para decir ´quita este conductor, porque no me cae bien´, no ha habido".
Adicionalmente, la mandataria rechazó que alguno de los periodistas que fueron exhibidos en la lista haya sufrido daños y aseguró que ella también sufre ataques en redes sociales.
"¿Cuál daño? Apoco alguno de los periodistas que hay ahí ha sufrido algún daño por eso. Yo también recibo muchas agresiones en redes sociales, también los compañeros que están a favor de muchas políticas que hace el gobierno reciben cantidad de agresiones en redes sociales, es parte del problema de las redes sociales", expresó.
"Pero nunca se planteó ni censura ni una lista de que ´estos son los malos periodistas´ ni nada, sino un esquema de difusión que existe y que es real de las redes sociales pagadas, que muchas veces toman notas de estos periodistas para amplificarlas. Eso fue lo que se dijo", agregó.
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