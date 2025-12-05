Localizan el cuerpo de un profesor en Edoméx

Nextlalpan, Méx.- El cuerpo sin vida de una persona fue localizado en las inmediaciones del gran canal de Nextlalpan y presuntamente corresponde al maestro Olaff Pedraza Vargas.

Al profesor de una escuela primaria en el fraccionamiento Santa Inés, lo reportaron como desaparecido desde el pasado 18 de noviembre y después de 16 días de búsqueda, sus familiares lo habrían encontrado.

De acuerdo a reportes, la localización del cadáver ocurrió en la misma zona en la que encontraron el cuerpo del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis.

Alejandro Pedraza, hermano del maestro, emprendió la búsqueda en el canal, durante este miércoles 3 de diciembre junto con familiares y conocidos, lo que dejó como resultado el hallazgo de un cuerpo.

A estas labores estuvieron convocados funcionarios de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, de Protección Civil y al no llegar, Alejandro siguió con las tareas.

A Olaff Pedraza lo reportaron como desaparecido el pasado 18 de noviembre, en Pozos y Vías, en el municipio de Nextlalpan.