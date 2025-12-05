logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Fotogalería

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Localizan el cuerpo de un profesor en Edoméx

Por El Universal

Diciembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Localizan el cuerpo de un profesor en Edoméx

Nextlalpan, Méx.- El cuerpo sin vida de una persona fue localizado en las inmediaciones del gran canal de Nextlalpan y presuntamente corresponde al maestro Olaff Pedraza Vargas.

Al profesor de una escuela primaria en el fraccionamiento Santa Inés, lo reportaron como desaparecido desde el pasado 18 de noviembre y después de 16 días de búsqueda, sus familiares lo habrían encontrado.

De acuerdo a reportes, la localización del cadáver ocurrió en la misma zona en la que encontraron el cuerpo del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis.

Alejandro Pedraza, hermano del maestro, emprendió la búsqueda en el canal, durante este miércoles 3 de diciembre junto con familiares y conocidos, lo que dejó como resultado el hallazgo de un cuerpo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


A estas labores estuvieron convocados funcionarios de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, de Protección Civil y al no llegar, Alejandro siguió con las tareas.

A Olaff Pedraza lo reportaron como desaparecido el pasado 18 de noviembre, en Pozos y Vías, en el municipio de Nextlalpan.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En Culiacán, incendian y disparan a varios inmuebles
En Culiacán, incendian y disparan a varios inmuebles

En Culiacán, incendian y disparan a varios inmuebles

SLP

El Universal

La capital sinaloense registró otra jornada violenta

Ponen en duda feria de Chilpancingo
Ponen en duda feria de Chilpancingo

Ponen en duda feria de Chilpancingo

SLP

El Universal

Aumentan 5.2% casos de GBG
Aumentan 5.2% casos de GBG

Aumentan 5.2% casos de GBG

SLP

El Universal

En 11 días se dispararon los contagios, en medio de pocos recursos para sanidad animal

Caen 4 generadores de violencia en Zacatecas
Caen 4 generadores de violencia en Zacatecas

Caen 4 generadores de violencia en Zacatecas

SLP

El Universal