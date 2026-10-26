Localizan los restos de jornalero en Sinaloa

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Oaxaca, Oax.- A 10 meses de la desaparición de Mauricio Vázquez Cruz, jornalero agrícola de 21 años, originario de Huajuapan de León, Oaxaca, ocurrida en Navolato, Sinaloa, sus restos fueron localizados en una fosa clandestina por colectivos de madres buscadoras.

"Quiero agradecer a las madres buscadoras, que con pico y pala hacen lo que las autoridades deberían de hacer, pues nos regresan a nuestros niños en casa", dijo a través de un video en redes sociales, Elena Cruz, madre de Mauricio.

De acuerdo con informe de las autoridades, el hallazgo fue hecho el pasado 13 de octubre, aproximadamente a 14 kilómetros de las instalaciones de la empresa Viva Orgánica —donde laboraba Mauricio—, en un predio agrícola ubicado al oriente de la comunidad de Campo Romero, perteneciente a la sindicatura de Villa Juárez, en el municipio de Navolato.

El joven salió de Huajuapan de León acompañado del contratista Carmelo Ordaz Reyes, con destino a la empresa Viva Orgánica, donde trabajaría en el campo agrícola durante dos semanas. El 20 de diciembre, alrededor de las 13:00 horas, Mauricio salió de Viva Orgánica. El joven iba acompañado por su compañero Carmelo Vázquez Castro, originario de Guerrero, quien también desapareció.

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