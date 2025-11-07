logo pulso
Macron llega a Palacio Nacional para encuentro con Claudia Sheinbaum

El mandatario francés será recibido en la Puerta de Honor; ambos ofrecerán conferencia conjunta al mediodía

Por El Universal

Noviembre 07, 2025 07:50 a.m.
A
Con un fuerte dispositivo de seguridad y vallas colocadas en los alrededores del Zócalo capitalino, se alista la llegada del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a Palacio Nacional, donde sostendrá una reunión oficial con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con el programa oficial, el mandatario francés ingresará al recinto histórico por la Puerta de Honor, donde será recibido por la presidenta mexicana alrededor de las 9:40 de la mañana. Posteriormente, ambos líderes ofrecerán una fotografía oficial en el Patio de Honor, como parte del protocolo diplomático.

Más tarde, a las 12:30 horas, se tiene programada una conferencia conjunta, en la que se espera que ambos mandatarios aborden temas de cooperación bilateral, cultura y medio ambiente, así como la creación de una comisión binacional para la recuperación de códices históricos, entre ellos el Azcatitlan y el Borbónicus.

Desde primeras horas de este viernes, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de seguridad presidencial reforzó el resguardo en los accesos principales al Zócalo. Además, se instalaron vallas metálicas para facilitar el ingreso de las comitivas y mantener despejado el paso hacia Palacio Nacional.

El encuentro entre Sheinbaum y Macron forma parte de la agenda diplomática que busca fortalecer la relación entre México y Francia.

