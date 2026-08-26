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Maíz oaxaqueño, en riesgo por sequía

Por El Universal

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Maíz oaxaqueño, en riesgo por sequía
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      Oaxaca, Oax.- Campesinos de Oaxaca viven el miedo de perder sus cultivos ante la falta de lluvias. "Rezamos porque pronto llueva y no se pierdan nuestras siembras, nuestras vidas dependen del maíz", dicen agobiados.

      Desde las comunidades de Valles Centrales hasta la Costa de Oaxaca, los sentires y preocupaciones de familias campesinas son las mismas: que sus cultivos se pierdan. En algunos campos donde los cultivos de maíz llevan más avanzado su proceso de crecimiento, el tallo de la milpa se ha vuelto delgado, las hojas marchitas, de verde se ha pasado a café, la espiga apenas se asoma. En otros campos, las plantas han ido secando poco a poco.

      "El agua es fundamental y necesaria para todos, si no llueve vendrán tiempos difíciles, porque todo irá subiendo de precio y quién sabe cómo le haremos", señalan campesinos de la región de Valles de Oaxaca.

      Entre el temor de perder no sólo el maíz, sino el frijol, la calabaza y todos los alimentos que implican el sistema de milpa, algunas comunidades señalan que la falta de lluvias es debido al cambio climático, otros consideran que es por las granjas apícolas que operan entre Oaxaca y Puebla.

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      El mayor temor para las familias oaxaqueñas es que se pierdan sus cultivos, ya no puedan cosechar y no tengan cómo sobrellevar sus alimentos en los siguientes meses, debido a que el alimento principal es el maíz.

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