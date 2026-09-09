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Familia LeBarón bloquea carreteras y unidades de CFE

Adrián LeBarón advierte que sin luz para los pozos agrícolas la subsistencia en la zona está en riesgo.

Por El Universal

Septiembre 09, 2026 03:13 p.m.
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Familia LeBarón bloquea carreteras y unidades de CFE
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      CHIHUAHUA, Chih., septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- En las últimas horas se ha desatado un conflicto en el municipio de Galeana, Chihuahua, luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aplicara cortes de energía en al menos ocho pozos agrícolas.

      Corte de energía en pozos agrícolas genera bloqueo de familia LeBarón en Galeana

      Según se ha dicho, son entre cinco pozos a ocho pozos agrícolas de la colonia LeBarón a los cuales les fueron cortados el suministro de energía por aparentes adeudos, por lo cual llegó personal de la CFE y de la Guardia Nacional para realizar la acción.

      La acción no sólo se habría llevado a cabo en Galeana, sino también en municipios como Ascensión, Janos y Casas Grandes, donde también se llevó a cabo el corte de energía en pozos.

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      Familia LeBarón bloquea unidades y carretera en protesta por cortes

      A raíz de la molestia a los cortes ejecutados por la CFE, los integrantes de la familia LeBarón bloquearon las unidades de la dependencia federal y Guardia Nacional, además esta mañana se menciona el bloqueo de la carretera Sueco–Janos.

      De momento se informó que el corte de energía en los pozos se da mientras ya se llevaban a cabo mesas de diálogo para resolver los adeudos, mientras que los representantes de la CFE les dieron a conocer a los quejosos que la restitución de la energía eléctrica se daría hasta que los usuarios involucrados acudan formalmente a suscribir los convenios de pago pertinentes.

      Adrián LeBarón se manifestó en su cuenta de X y afirmó que, si no se restablece el servicio de energía, no se puede sobrevivir en la zona.

      "El campo es vida, es trabajo, nos permite subsistir, generar empleos y si nos quitan la luz para el agua, para los pozos, cómo piensan que vamos a sobrevivir. Somos gente trabajadora, que de sol a sol y más allá, busca el pan, pero se necesita que los pozos tengan luz", expresó el integrante de la familia LeBarón en sus redes sociales.

      Hasta el cierre de esta nota la inconformidad, así como los bloqueos y el corte de suministro continuaba en la zona, sin que se llegue a acuerdos favorables para ambas partes.

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