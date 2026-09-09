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Rector refrenda austeridad ante aumento de presupuesto para UNAM

El rector Leonardo Lomelí informó que se invertirán recursos en obras en Juriquilla, Mérida y Oaxaca, y en renovación de equipos.

Por El Universal

Septiembre 09, 2026 03:08 p.m.
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Rector refrenda austeridad ante aumento de presupuesto para UNAM
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- El subsidio federal para la UNAM pasaría de 53 mil millones a 56 mil millones de pesos en 2027, de acuerdo con el proyecto presupuestal presentado a la Cámara de Diputados, informó el rector Leonardo Lomelí Vanegas, quien afirmó que el incremento previsto corresponde a lo solicitado por la Universidad y se acompañará de racionalidad presupuestal y austeridad.

      Proyecto presupuestal y compromiso de austeridad

      Antes de presidir la sesión del Consejo Universitario, explicó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 considera para la institución un aumento de 1.2% por encima de la inflación esperada, estimada en 3%, y agradeció al gobierno federal el esfuerzo.

      "Con eso, más racionalidad presupuestal y austeridad, podemos sacar adelante no solamente los gastos del ejercicio", expresó.

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      Obras y crecimiento en unidades ENES

      Lomelí señaló que los recursos también permitirían evaluar la reposición de equipos y la culminación de obras importantes, principalmente en las unidades Juriquilla, Mérida y Oaxaca de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), donde todavía hay aulas y laboratorios en construcción.

      Subrayó que la UNAM ha realizado esfuerzos para ampliar la matrícula de educación superior desde el inicio de este siglo, y no únicamente durante los últimos años.

      Indicó que parte de ese crecimiento se refleja en las ENES, que abren espacios en entidades con menor cobertura de estudios de licenciatura, como Oaxaca.

      "Estamos de acuerdo en que hay que ampliar la matrícula a nivel nacional y la Universidad está haciendo su esfuerzo", remarcó.

      Sobre el concurso de ingreso a la licenciatura 2026-2027/1, Lomelí informó que continúa la auditoría a cargo del Patronato Universitario.

      Asimismo, señaló que se trabaja en una propuesta para reestructurar la Dirección General de Asuntos Escolares.

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