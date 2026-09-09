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Nacional

Cae Alexis "N", relacionado al asesinato de Carlos Manzo

La detención suma 32 personas vinculadas al homicidio del presidente municipal

Por El Universal

Septiembre 09, 2026 03:11 p.m.
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Alexis N / Foto: @OHarfuch

Alexis N / Foto: @OHarfuch

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      Autoridades estatales y federales detuvieron a Alexis "N", identificado como operador regional de una agrupación criminal de Uruapan, Michoacán, relacionado con el asesinato del presidente municipal Carlos Manzo.

      A través de X, el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que agentes de dicha dependencia, la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron una orden de aprehensión en Zapopan, Jalisco.

      Además, participaron elementos de la Secretaría de Seguridad de Michoacán y la Fiscalía General del Estado (FGE). "Agradecemos a las autoridades del estado de Jalisco y al Gobernador Pablo Lemus su colaboración y apoyo para concretar esta detención", agregó.

      De acuerdo con el funcionario, Alexis "N" asumió funciones dentro de la estructura criminal después de la detención de Jorge Armando "N" "El Licenciado", señalado como uno de los autores intelectuales de este homicidio.

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      "Con esta acción suman 32 personas detenidas relacionadas con este crimen", puntualizó García Harfuch.

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