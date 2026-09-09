Kate del Castillo agradece y se despide de La Reina del Sur

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- Kate del Castillo se despidió entre lágrimas de "La Reina del Sur", la serie que durante cuatro temporadas la convirtió en Teresa Mendoza y que, además de regalarle uno de los personajes más importantes de su carrera, le dejó un regalo inesperado en su vida personal: el amor de su actual pareja, Edgar Baena.

Kate del Castillo y su emotiva despedida de Teresa Mendoza

En un emotivo video, la actriz habló de las muchas emociones que le provoca cerrar este capítulo de su trayectoria y agradeció a quienes hicieron posible la historia de Teresa Mendoza, desde el escritor Arturo Pérez-Reverte hasta Telemundo, los actores, directores y el público.

"Son muchas emociones porque es difícil como actriz encontrar un personaje tan gratificante, tan hermoso, tan lleno de contradicciones, una antiheroína en todos los sentidos", expresó Kate.

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La actriz recordó especialmente a Pérez-Reverte, autor de la novela en la que está basada la serie, por haber creado a Teresa y haberle dado su aprobación para interpretarla.

"Gracias a Arturo Pérez-Reverte por crear el personaje y dio el sí, una bendición para que yo Kate interpretara a su personaje favorito, espero haber llegado al nivel", dijo.

Influencia personal y profesional en la vida de Kate del Castillo

Entre los agradecimientos más especiales de Kate estuvo el dedicado a Edgar Baena, su actual pareja, a quien conoció mientras trabajaba en la serie.

"Quiero agradecer también a mi pareja, que gracias a La Reina, lo encontré", compartió la actriz.

Kate incluso hizo referencia, con humor, a las relaciones que han surgido y terminado a lo largo de los años alrededor de la producción: "se han hecho parejas y se han desecho parejas".

La actriz dedicó después unas palabras directamente a Baena, quien se desempeña como director de fotografía y participó en el proyecto desde la temporada pasada.

"Gracias Edgar Baena por haber hecho este proyecto tuyo desde la temporada pasada, gracias por haberme cuidado tanto, gracias por todo el amor, la entrega", expresó.

"Te amo, independientemente del gran director de fotografía que eres, te aprendo todos los días, te vi trabajar y más me enamoré, gracias amor por estar a mi lado, por cuidarme", agregó Kate.

"La Reina del Sur" se estrenó en 2011 y convirtió a Teresa Mendoza en uno de los personajes más emblemáticos de la televisión en español, la historia siguió la transformación de una mujer que huye de México y termina construyendo un poderoso imperio dentro del mundo del narcotráfico.

La primera temporada presentó el origen de Teresa y su ascenso dentro del mundo criminal. Tras el éxito de la producción, la historia regresó con una segunda temporada en 2019, en la que Teresa intentaba llevar una vida alejada del narcotráfico hasta que las circunstancias la obligaron a regresar.

La tercera temporada, estrenada en 2022, continuó con Teresa enfrentando nuevos enemigos y luchando por recuperar su libertad.

Ahora, con la cuarta temporada, Kate del Castillo se prepara para cerrar definitivamente el ciclo de Teresa Mendoza, un personaje que interpretó durante más de una década y que no sólo transformó su carrera, sino que también terminó influyendo en su vida sentimental.

La actriz también agradeció a los actores que han formado parte de la serie durante estos 16 años y a los directores que participaron en las distintas temporadas.

"Gracias por ser tan generosos a todos los directores, gracias hicieron un gran trabajo y les aprendí muchísimo", señaló.

Finalmente, Kate dedicó un mensaje al público que acompañó a Teresa durante todos estos años y bromeó sobre una de las frases que más ha escuchado gracias al personaje.

"Ya nadie más me va a volver a decir 'mi reina'", dijo entre lágrimas y risas.