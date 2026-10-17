Manzo fue asesinado por represalia: FGE

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Morelia, Mich.- Las investigaciones por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, tienen un avance de un 90% en el esclarecimiento del caso, con 33 personas detenidas, entre ellas las dos señaladas como presuntos autores intelectuales del ataque, informó el Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), Israel Vega Rodríguez.

Durante una rueda de prensa, el Encargado de Despacho expuso los resultados de las diligencias ministeriales, periciales y de inteligencia desarrolladas en coordinación con autoridades federales y estatales.

Aseguró que "con estas acciones contundentes, es posible determinar que el motivo por el que fue asesinado Carlos Manzo fue a una represalia de la delincuencia organizada por las acciones de seguridad emprendidas en Uruapan por el edil".

detalló que entre los detenidos figuran el presunto autor intelectual, Ramón Ángel Álvarez Ayala, "El R-1", líder de "Los Rs", células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán; Jorge Armando Gómez Sánchez alias "El Licenciado", líder regional y segundo al mando de "El R-1".

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