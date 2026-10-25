Mariana Rodríguez y Samuel García presentan a su tercera hija Raquel

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La espera terminó para Mariana Rodríguez y Samuel García. La pareja recibió a su tercera hija, Raquel, durante la madrugada de este domingo 25 de octubre, luego de que la empresaria acudiera al hospital un día antes por el inicio de las contracciones.

Entre fotografías, mensajes familiares y momentos compartidos en redes sociales, la llegada de la bebé se convirtió en la noticia del día para sus seguidores.

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La titular de Amar a Nuevo León compartió en Instagram una fotografía en la que aparece sosteniendo a la recién nacida en el hospital. Junto a la imagen, dio a conocer uno de los primeros detalles de su nacimiento: Raquel pesó 3.080 kilogramos y su llegada fue descrita como "perfecta".La familia no tardó en sumarse a las felicitaciones. Eugenia Rodríguez, hermana de Mariana, publicó imágenes del gobernador de Nuevo León con bata quirúrgica mientras cargaba a la pequeña.¿Cómo fue el nacimiento de Raquel, la tercera hija de Mariana Rodríguez?La llegada de Raquel comenzó a tomar forma desde el sábado 24 de octubre, cuando Mariana Rodríguez empezó a sentir contracciones y acudió al hospital para que los médicos revisaran el avance de su embarazo.Lo que parecía una visita para comprobar que todo marchaba con normalidad terminó con su ingreso al centro médico. Tras valorarla, los especialistas le informaron que el nacimiento de su tercera hija estaba próximo.La empresaria compartió la noticia con sus seguidores y adelantó que permanecería hospitalizada ante la posibilidad de que el parto ocurriera ese mismo día.Aunque inicialmente se contemplaba que naciera el sábado, el parto se prolongó hasta las primeras horas de este domingo.¿Cuántas hijas tienen Mariana Rodríguez y Samuel García?Con el nacimiento de Raquel, Mariana Rodríguez y Samuel García tienen tres hijas: Mariel, Isabel y la recién nacida.Mariel nació el 10 de marzo de 2023 y se convirtió en la primera hija de la pareja. Posteriormente, el 12 de julio de 2025, llegó Isabel, quien ahora es la hermana mayor de Raquel.