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María Corina Machado regresa a Venezuela

El dirigente Edmundo González Urrutia destacó la importancia del retorno de Machado.

Por El Universal

Octubre 25, 2026 12:38 p.m.
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María Corina Machado regresa a Venezuela
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      La líder opositora María Corina Machado regresó a Venezuela, informó en sus redes sociales.


      "Estoy aquí. Con ustedes", escribió Machado en X. Su regreso a Venezuela fue confirmado por el líder opositor Edmundo González Urrutia.

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      "¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano", señaló González Urrutia, también en X.
      Afirmó que "Hoy es un día muy importante para los venezolanos". Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso!".
      Adelantó, asimismo, que él regresará pronto a Venezuela "para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad".

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