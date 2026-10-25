María Corina Machado regresa a Venezuela

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La líder opositora María Corina Machado regresó a Venezuela, informó en sus redes sociales.

"Estoy aquí. Con ustedes", escribió Machado en X. Su regreso a Venezuela fue confirmado por el líder opositor Edmundo González Urrutia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano", señaló González Urrutia, también en X.Afirmó que "Hoy es un día muy importante para los venezolanos". Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso!".Adelantó, asimismo, que él regresará pronto a Venezuela "para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad".