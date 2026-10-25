CEDH sancionó dichos de Zermeño; sin pronunciarse por Gallardo

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En medio de la controversia generada por la Recomendación No. 10/2026 emitida a la UASLP por presunto descremación del rector Alejandro Javier Zermeño Guerra en contra del diputado local del PVEM, Héctor Serrano Cortés, en agosto del 2025 el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, utilizó la orientación sexual para satirizar y mofarse de sus colaboradores, lo que fue considero por ONG´s como declaraciones discriminatorias, sin embargo, hasta el momento la CEDH no se ha pronunciado al respecto.

Durante un evento de entrega de obras, el mandatario estatal dijo entre risas que sus adversarios políticos inventarían que Julio César Patiño Morales, entonces director general del Instituto de Regularización y Vivienda Social (INREVIS) y el diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann son gays, mientras los residentes se carcajeaban.

Tras dichas declaraciones, diversas colectivas, activistas y defensoras de derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+, manifestaron su rechazo a las expresiones, porque no pueden considerarse como un "mal chiste" o una "ocurrencia pasajera", pues representan violencia simbólica que reproduce estigmas y legitima la discriminación.

A más de un año de lo manifestado por el gobernante, se desconoce si el organismo autónomo inició una queja de oficio para evitar la repetición de los dichos o alguna medida, tal como sucedió con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

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En el punto 70 de la citada Recomendación, aduce que las declaraciones de Zermeño Guerra generaron un impacto y un peso desproporcionadamente mayor en el tejido social, debido al principio de confianza legítima y la asimetría de poder inherente a su función.

Toda vez que, en su calidad de servidor público de "alto nivel", emitió un comentario discriminatorio y generó que la ciudadanía percibiera que los prejuicios, la exclusión o el estigma cuentan con el respaldo o la tolerancia del Estado, es decir, la UASLP.

Consideró que esto normalizó la discriminación en el espacio público e incentivó conductas hostiles por parte de terceros hacia Serrano Cortés.

Argumentó que el cargo público dota al emisor de un acceso privilegiado a los medios de comunicación y a una audiencia cautiva que un ciudadano de a pie no posee.

"La investidura oficial actúa como un megáfono que multiplica el alcance del mensaje, convirtiendo la ofensa en una afectación de orden colectivo", robusteció.

Al considerar los alegatos de a CEDH supondría que los expuesto por el gobernador se equipara al discurso del directivo universitario, pues se trata de un funcionario de alto nivel, tiene acceso privilegiado a la prensa y su investidura oficial actúa como un megáfono que multiplica el alcance del mensaje.