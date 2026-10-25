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Liga MX cierra Jornada 14 con cuatro partidos este domingo

América lidera la tabla y enfrentará a Pachuca en un partido especial con homenaje a Ochoa.

Por El Universal

Octubre 25, 2026 12:29 p.m.
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Liga MX cierra Jornada 14 con cuatro partidos este domingo
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      Este domingo, 25 de octubre, continuará la actividad en la Jornada 14 del Apertura 2026 con cuatro partidos que cerrarán la jornada doble que se disputó, a lo largo de la semana, en el balompié mexicano.


      De ellos, solamente uno se transmitirá por televisión abierta: el duelo que América definirá contra Pachuca en el Estadio Banorte, donde los azulcremas le rendirán un homenaje al histórico guardameta Guillermo Ochoa.

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      De momento, las Águilas del América lideran la clasificación del Apertura 2026. Por debajo de los dirigidos por Guillermo Almada se encuentran Chivas, Toluca, Cruz Azul, León, Atlas, Monterrey y Querétaro.
      En contraste, los equipos que se sitúan en lo más profundo de la tabla general son Juárez, Necaxa y Pachuca.
      Con el contexto presente, estos son los horarios y los canales de transmisión para ver los cuatro partidos de la Liga MX.

      ¿Qué partidos se jugarán en la Jornada 14 del Apertura 2026?
      Domingo, 25 de octubre | Horarios en tiempo del centro de México
      · Atlas vs Puebla | 17:00 horas | Transmisión por ViX Premium y Layvtime en YouTube.
      · Querétaro vs Cruz Azul | 19:00 horas | Transmisión por FOX One.
      · América vs Pachuca | 19:00 horas | Transmisión por ViX Premium, TUDN, Layvtime en YouTube y Canal 5.
      · Tijuana vs Santos Laguna | 21:00 horas | Transmisión por FOX One.

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