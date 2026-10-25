Liga MX cierra Jornada 14 con cuatro partidos este domingo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Este domingo, 25 de octubre, continuará la actividad en la Jornada 14 del Apertura 2026 con cuatro partidos que cerrarán la jornada doble que se disputó, a lo largo de la semana, en el balompié mexicano.

De ellos, solamente uno se transmitirá por televisión abierta: el duelo que América definirá contra Pachuca en el Estadio Banorte, donde los azulcremas le rendirán un homenaje al histórico guardameta Guillermo Ochoa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De momento, las Águilas del América lideran la clasificación del Apertura 2026. Por debajo de los dirigidos por Guillermo Almada se encuentran Chivas, Toluca, Cruz Azul, León, Atlas, Monterrey y Querétaro.En contraste, los equipos que se sitúan en lo más profundo de la tabla general son Juárez, Necaxa y Pachuca.Con el contexto presente, estos son los horarios y los canales de transmisión para ver los cuatro partidos de la Liga MX.¿Qué partidos se jugarán en la Jornada 14 del Apertura 2026?Domingo, 25 de octubre | Horarios en tiempo del centro de México· Atlas vs Puebla | 17:00 horas | Transmisión por ViX Premium y Layvtime en YouTube.· Querétaro vs Cruz Azul | 19:00 horas | Transmisión por FOX One.· América vs Pachuca | 19:00 horas | Transmisión por ViX Premium, TUDN, Layvtime en YouTube y Canal 5.· Tijuana vs Santos Laguna | 21:00 horas | Transmisión por FOX One.