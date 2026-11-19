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La organización Tauromaquia Mexicana A.C. celebró la aprobación de la Ley General en materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, aprobada ayer en la Cámara de Diputados y la cual reconoce a los animales como seres sintientes y sujetos de cuidado por el ser humano, así como crea un Padrón de Infractores en casos de violencia.

"La aprobación de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales representa un logro que concilia la protección animal con la preservación de las tradiciones culturales de México", expresó Tauromaquia Mexicana en un comunicado.

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Agregó que las corridas de toros, las peleas de gallos, los jaripeos, las cabalgatas y las distintas suertes de la charrería mantienen su reconocimiento en la cultura mexicana pero dentro del marco jurídico establecido en la Ley asegurando que continúen siendo actividades legales y sujetas a las disposiciones aplicables en cada entidad federativa."Representa un logro para la protección animal y la preservación de las tradiciones culturales de México, al reconocer la importancia de una regulación diferenciada que atienda la naturaleza y características propias de cada actividad", dijo.Al asegurar que la Ley es un referente para los Congresos estatales, la organización enfatizó en que la aprobación del nuevo marco legal demuestra que es posible avanzar en la protección y el bienestar animal "sin renunciar a las tradiciones, las libertades y las actividades productivas que forman parte de la identidad de las comunidades".Finalmente, Tauromaquia Mexicana A.C reiteró su disposición de colaborar con las autoridades y los congresos estatales para contribuir a regulaciones responsables, sustentadas en el conocimiento de cada actividad, el respeto a la legalidad y la preservación de las tradiciones que forman parte de la identidad de México.Cabe destacar que la nueva Ley sobre bienestar animal contempla sanciones y multas para las personas que agredan a los animales y además incorpora la reparación del daño, incluyendo atención veterinaria, medicamentos, intervenciones, rehabilitación física y conductual, resguardo y manutención del animal afectado, sin embargo, dicha ley deja fuera el debate sobre la corrida de toros en el país.