Divulgan protocolo de atención a crisis emocionales en la UASLP
La Defensoría de Derechos Universitarios informó que fue proporcionado por los Servicios Estudiantiles
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En la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se compartió en redes sociales un gráfico con el Protocolo de Atención a Persona con Crisis Emocional.
La Defensoría de Derechos Universitarios de la casa de estudio informó que dicho documento fue proporcionado por los Servicios Estudiantiles, y se trata de una herramienta fundamental para actuar de manera oportuna.
Con algún grado de depresión, 50.8% de universitarios
El 17.9% de los encuestados en la UASLP mostró indicadores de riesgo de autolesión, según evaluación
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