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En la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se compartió en redes sociales un gráfico con el Protocolo de Atención a Persona con Crisis Emocional.

La Defensoría de Derechos Universitarios de la casa de estudio informó que dicho documento fue proporcionado por los Servicios Estudiantiles, y se trata de una herramienta fundamental para actuar de manera oportuna.

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