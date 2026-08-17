Ulises Hermida Cruz presenta "Un poco de todo"

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La Casa Museo Manuel José Othón recibirá este lunes 17 de agosto una nueva edición de "Todos los lunes son de Palique", programa que en esta ocasión presentará la exposición individual de dibujo Un poco de todo, del artista y diseñador gráfico Ulises Hermida Cruz. Comenzará a las 19:30 horas y tendrá entrada libre.

Originario de Coyoacán, Ciudad de México, Hermida Cruz comenzó su trabajo artístico a los 15 años, en 1985. Su trayectoria tomó también rumbo en San Luis Potosí, donde realizó estudios relacionados con el dibujo y el diseño gráfico, disciplina que convirtió en su profesión y que ha desarrollado durante cuatro décadas.

En su obra, el dibujo se encuentra con el diseño y las herramientas digitales. El artista trabaja con una amplia presencia del color y combina elementos reales, abstractos y surrealistas, a partir de procesos que parten del dibujo a mano y se complementan con recursos digitales.

A lo largo de su carrera, Hermida Cruz ha participado en exposiciones individuales y colectivas en espacios como la Alianza Francesa y las galerías del Edificio Central de la UASLP, además de colaborar con el Museo Nacional de la Máscara. Su trabajo también ha formado parte este año de la programación de la Galería Andrómeda Cine Club.

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