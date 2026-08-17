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Ciencia y Tecnología

YouTube anuncia cambio en conteo de visualizaciones

La plataforma ajustará el conteo para registrar visualizaciones desde el inicio del video a partir del 24 de agosto.

Por EFE

Agosto 17, 2026 02:21 p.m.
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YouTube anuncia cambio en conteo de visualizaciones
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      YouTube anunció este lunes que, a partir del próximo 24 de agosto, modificará su forma de contabilizar las visualizaciones de sus videos para registrar una visita en el mismo instante en que el contenido comience a reproducirse.

      YouTube estandariza conteo de visualizaciones en toda su plataforma

      Esta actualización busca estandarizar la medición en toda su plataforma, después de que el año pasado se implementara la misma medida en sus videos cortos, conocidos como Shorts.

      Con este cambio, el contador de YouTube funcionará de manera similar al de otras redes sociales competidoras, como Instagram y TikTok, que también suman una visualización desde el primer fotograma.

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      YouTube asegura que cambio no afecta ingresos ni requisitos

      Por su parte, la plataforma X cuenta una visualización tras dos segundos de reproducción.

      YouTube señala hoy -en un comunicado- que "este cambio no afectará a los ingresos de los creadores ni a los requisitos de acceso al programa para socios de YouTube (YPP, por sus siglas en inglés)".

      "Los ingresos de los creadores seguirán basándose en las 'Visualizaciones de Shorts con interacción' y las 'Horas de reproducción con interacción'", anota la empresa.

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