YouTube anuncia cambio en conteo de visualizaciones
La plataforma ajustará el conteo para registrar visualizaciones desde el inicio del video a partir del 24 de agosto.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
YouTube anunció este lunes que, a partir del próximo 24 de agosto, modificará su forma de contabilizar las visualizaciones de sus videos para registrar una visita en el mismo instante en que el contenido comience a reproducirse.
YouTube estandariza conteo de visualizaciones en toda su plataforma
Esta actualización busca estandarizar la medición en toda su plataforma, después de que el año pasado se implementara la misma medida en sus videos cortos, conocidos como Shorts.
Con este cambio, el contador de YouTube funcionará de manera similar al de otras redes sociales competidoras, como Instagram y TikTok, que también suman una visualización desde el primer fotograma.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
YouTube asegura que cambio no afecta ingresos ni requisitos
Por su parte, la plataforma X cuenta una visualización tras dos segundos de reproducción.
YouTube señala hoy -en un comunicado- que "este cambio no afectará a los ingresos de los creadores ni a los requisitos de acceso al programa para socios de YouTube (YPP, por sus siglas en inglés)".
"Los ingresos de los creadores seguirán basándose en las 'Visualizaciones de Shorts con interacción' y las 'Horas de reproducción con interacción'", anota la empresa.
no te pierdas estas noticias
YouTube anuncia cambio en conteo de visualizaciones
EFE
La plataforma ajustará el conteo para registrar visualizaciones desde el inicio del video a partir del 24 de agosto.
Cometa multiplica su brillo casi 10 mil veces
EFE
Dos explosiones de actividad lo convirtieron en uno de los objetos celestes más luminosos de 2026
Nokia Communicator, el "smartphone" que se adelantó al iPhone
EFE
El dispositivo que convirtió el teléfono en una oficina portátil cumplió 30 años de su lanzamiento