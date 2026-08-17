logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Revisarán nuevas medidas sobre "turismo de maternidad" en EU

La Suprema Corte de EU mantiene la Constitución que reconoce la ciudadanía por nacimiento en territorio estadounidense.

Por El Universal

Agosto 17, 2026 12:24 p.m.
A
Revisarán nuevas medidas sobre turismo de maternidad en EU
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su administración analizará las implicaciones de las nuevas disposiciones del gobierno de Estados Unidos del llamado "turismo de maternidad" en la que mujeres extranjeras embarazadas viajan al país vecino para que sus hijos nazcan ahí y obtengan la ciudadanía estadounidense.


      La mandataria federal reconoció que no se tienen estadísticas que involucre a mexicanas sobre este tipo de turismo a la Unión Americana, pero aseguró que son pocos casos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Esto lo ha echado atrás la Suprema Corte de Estados Unidos, porque tienen claramente en su Constitución que la persona que nace en Estados Unidos es estadounidense. Entonces, el presidente de Estados Unidos pues ha buscado otros mecanismos para regular esto. Hasta ahora la Corte pues ha planteado algo distinto", apuntó.
      "Entonces, no, no tengo conocimiento de qué tan común es que una persona cruce a Estados Unidos para que nazca allá su bebé y sea reconocido como estadounidense y regrese a México. No conocemos las estadísticas de ello, pero en realidad si llegara a ocurrir, son muy pocos casos. No hay algo masivo que esté ocurriendo en este sentido. Y lo podemos revisar, pero es un orgullo ser mexicano", dijo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Revisarán nuevas medidas sobre turismo de maternidad en EU
      Revisarán nuevas medidas sobre turismo de maternidad en EU

      Revisarán nuevas medidas sobre "turismo de maternidad" en EU

      SLP

      El Universal

      La Suprema Corte de EU mantiene la Constitución que reconoce la ciudadanía por nacimiento en territorio estadounidense.

      UNAM inicia examen de control presencial en Palacio de Deportes
      UNAM inicia examen de control presencial en Palacio de Deportes

      UNAM inicia examen de control presencial en Palacio de Deportes

      SLP

      El Universal

      Aspirantes enfrentan examen de control tras anomalías detectadas en admisión en línea.

      UNAM reporta asistencia de 4 mil 200 jóvenes al examen de control
      UNAM reporta asistencia de 4 mil 200 jóvenes al examen de control

      UNAM reporta asistencia de 4 mil 200 jóvenes al examen de control

      SLP

      El Universal

      Prevé atender cerca de 6 mil 950 aspirantes por turno y asegura transparencia en el proceso

      Se atenderá el caso, dice Sheinbaum tras fuerte reclamo de mujer
      Se atenderá el caso, dice Sheinbaum tras fuerte reclamo de mujer

      "Se atenderá el caso", dice Sheinbaum tras fuerte reclamo de mujer

      SLP

      El Universal

      Durante su visita a Tamaulipas, escuchó la denuncia de un presunto un robo de propiedad