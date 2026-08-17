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STJE niega hackeo en página web tras revisión interna

Se investigó la supuesta filtración de datos y se descartó vulneración al sistema de seguridad.

Por Rubén Pacheco

Agosto 17, 2026 01:40 p.m.
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STJE niega hackeo en página web tras revisión interna
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      Luego de una revisión interna y con proveedores de seguridad cibernética, se determinó que no existió ningún hackeo a la página web del Poder Judicial, afirmó Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

      Refirió que una publicación en redes sociales advertía que, al ingresar a una liga del STJE podría accederse a toda una base de datos de los usuarios, lo cual, pudo deberse a que algún abogado ingresó desde su cuenta con contraseña al Sistema Informático para el Control de Expedientes Electrónicos (SICCE) o el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

      No obstante, la magistrada presidenta matizó que no se puede corroborar si algún usuario sufrió intromisión a su cuenta, usuario y contraseña de tales esquemas de acceso a información judicial.

      "¿Qué pasa? Los abogados externos tienen usuarios y contraseñas en los que acceden a expedientes, a información; es como si tuvieran un expediente electrónico (...) entonces, eso es externo, no sé si me explico", expuso.

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      Zarazúa Martínez reiteró que, de haberse difundido los datos sensibles, no fue por una vulneración al sistema de seguridad del STJE, según corroboraron los dictámenes de las proveedoras Kaspersky y Fortinet.

      "Efectivamente en días pasados una página, si mal no recuerdo, de Instagram o Facebook, emitió una comunicación en el sentido de que habían hackeado los sistemas del Poder Judicial. Nosotros llevamos a cabo una investigación interna con nuestro departamento de tecnologías, pero también con (...) los proveedores de nuestros sistemas de seguridad", concluyó.

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